Gericht untersucht Vorfälle in französischem AKW

In Frankreich gibt es insgesamt 56 Atomkraftwerke, zwölf davon sind derzeit wegen festgestellter oder vermuteter Korrosionsprobleme abgeschaltet. Zwei weitere Atomkraftwerke mussten aufgrund der Hitzewelle in den vergangenen Wochen zumindest teilweise gedrosselt werden. Das erwärmte Kühlwasser durfte nicht abgeleitet werden, weil der Wasserstand in den Flüssen niedrig war.