AKW in Frankreich wegen Trockenheit gedrosselt

In dem Werk Saint-Alban sei die Produktion am Pfingstwochenende von 1300 Megawatt zeitweise auf 260 Megawatt abgesenkt worden, teilte der Betreiber EDF mit. Um die Artenvielfalt im Fluss zu schützen, ist die Entnahme und das Zurückleiten des Kühlwassers streng geregelt. Schon in der Vergangenheit mussten französische Atomkraftwerke in Hitzeperioden gedrosselt werden, üblicherweise geschieht dies jedoch im Hochsommer. In diesem Jahr war bereits Anfang Mai das AKW Blayais am Fluss Garonne wegen dessen niedrigen Wasserstands zurückgefahren worden.