4. Stich: Impfkampagne in Italien ist ein Flop

In Italien kommt es zu erheblichen Verzögerungen bei der Verabreichung der vierten Dosis des Covid-19-Impfstoffs. Dies bemängelte die italienische Gesundheitsstiftung Gimbe am Donnerstag. „Die Verabreichung der vierten Impfung hat sich stark verzögert“, so die Stiftung in Bezug auf die zweite Auffrischungsimpfung, die Italiener im Alter von über 60 Jahren erhalten können.