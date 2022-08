Retteten Umfragen Landesvize Stöckl?

Noch sind es rund acht Monate bis zur nächsten Landtagswahl in Salzburg im April 2023. Hinter den Kulissen wird parteiintern aber schon längst um die guten Listenplätze gekämpft. Mit Ausnahme der Neos hat bis dato noch keine Partei ihr Positionen festgelegt. Aber in der ÖVP dürfte es in zumindest bei den Spitzenplatzierungen Klarheit geben. Noch vor dem Sommer war ein - nicht ganz freiwilliger - Rücktritt von Landesvize Christian Stöckl in aller Munde. Das dürfte sich aber erledigt haben und Stöckl bis zur Wahl im Amt bleiben.