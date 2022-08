Tonga-Vulkanausbruch hatte unerwartete Folge

Große, explosive Vulkanausbrüche haben normalerweise einen Einfluss auf das Weltklima. Ausgelöst durch kleine Schwefeldioxidaerosole, die dabei in der Atmosphäre entstehen, kommt es auf der Erde zu einem Rückgang der Temperatur, weil das Sonnenlicht zurück ins All reflektiert wird. Doch es kann auch zu einer Erwärmung kommen, wie der gewaltige Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai, nahe dem Inselreich Tonga, am 15. Jänner zeigt.