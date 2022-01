Unterwasservulkan im Südpazifik ausgebrochen

Gefahr für Flutwellen

Das US-Warnzentrum hatte nach dem Vulkanausbruch Tsunami-Wellen gemessen und vor der Gefahr von Flutwellen und gefährlichen Meeresströmungen entlang der Strände und der Häfen in der Region gewarnt. Tiefer gelegene Küstengebiete könnten überflutet werden. Bereits am Freitag hatte der Vulkan nach Angaben der Behörden in Tonga Asche, Dampf und Gas bis zu 20 Kilometer hoch in die Luft geschleudert.