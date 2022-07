Eruption schickte Schockwelle bis an Rand des Alls

„Dies war eine wirklich gewaltige Explosion und wirklich einzigartig in Bezug auf das, was die Wissenschaft bisher beobachtet hat“, berichten der Hauptautor der Studie, Corwin Wright, und sein Team am Center for Space, Atmospheric and Oceanic Science an der University of Bath (England), im Fachjournal „Nature“. Die Eruption jagte demnach Druckwellen um die Erde, die bis zu knapp 1159 Kilometer pro Stunde erreichten. Sie umrundeten den Globus mindestens viermal in die eine und dreimal in die andere Richtung, so die Forscher.