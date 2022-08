15-22 Uhr: Bauernmarkt unter Palmen | markta x Bundesgärten im Palmenhaus (Burggarten 1, 1010)

18-22 Uhr: Wine in the City Karmeliterviertel am Karmelitermarkt, 1020

20-22 Uhr: O-Töne Finale mit Heinrich Steinfest und Bettina Scheiflinger im MQ (Museumsplatz 1/5, 1070)