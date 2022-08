NASA schickt ihre Mega-Rakete erstmals zum Mond

Raumkapsel wird 26 Tage im All unterwegs sein

Mitte März hatte die NASA ihre neue, fast 100 Meter hohe SLS-Rakete am Kennedy Space Center erstmals zur Startrampe in Cape Canaveral (Florida) gebracht. Seither wurde sie dort auf Herz und Nieren getestet. Die „Orion“-Raumkapsel an ihrer Spitze wird beim Testflug 26 Tage lang im All unterwegs sein, den Mond umrunden und dann wieder zur Erde zurückkehren.