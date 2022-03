NASA bringt ihre Mega-Rakete SLS zur Startrampe

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat am Donnerstag erstmals ihre neue, fast 100 Meter hohe SLS-Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Florida) zur Startrampe gebracht. Dort wird sie in den kommenden Wochen auf Herz und Nieren getestet. Läuft alles nach Plan, soll sie im Mai oder Juni zu einem unbemannten Flug zum Mond starten.