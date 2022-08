Motorradfahrer starb nach Sturz an Unfallstelle

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte am Montag gegen 19.50 Uhr sein Motorrad auf der Gutenshamer Straße in Richtung Eberschwang. Auf Höhe des Ortsschaftbereichs Walling kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, stürzte dabei in den Straßengraben und blieb schwer verletzt in der Wiese liegen.