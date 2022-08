Trauriger Polit-Zirkus um das Landhausfest

Politisch motivierte Gästeliste?

Womit wir bei der politischen Komponente wären: In seiner Anfrage kritisiert Schnabl nämlich auch, dass neben landeseigenen Unternehmen wie der Energie- und Umweltagentur, dem Haus der Digitalisierung oder Natur im Garten nur ÖVP-nahe Organisationen vertreten sind. „Landjugend und Bauernbund richten wie seit jeher gemeinsam mit dem Blasmusikverband den Erntedankfestzug aus“, so die Kommunikationsabteilung des Landes. Was das Fehlen des Samariterbundes betrifft, dessen Präsident Schnabl ist, heißt es: „Traditionell stellen sich beim alle fünf Jahre stattfindenden Landhausfest nur jene Blaulichtorganisationen aus, die während des Betriebs auch Dienst tun.“ Alle anderen Organisationen bekämen bei der Freiwilligenmesse zum Landesfeiertag die Möglichkeit dazu, wird betont.