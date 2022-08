„Perfektes Kroaten-Paket“

Apropos junge Spieler: Die gibt’s in der Thermen-Gemeinde nicht wie Sand am Meer. „Den ein oder anderen haben wir in der U16, dann wird’s schon eng.“ Die Pandemie, mit allen Lockdowns, war der wortwörtliche Spielverderber. „Das verursachte ein echtes Corona-Loch, viele Nachwuchskicker wurden abgeschreckt. Das müssen wir wieder nachholen!“