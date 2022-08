Türkei verdoppelte Ölimporte aus Russland

Exporte in Deutschland eingebrochen

Für westliche Staaten verliert Russland aufgrund der kriegsbedingten Sanktionen wirtschaftlich jedoch an Gewicht. In puncto russisches Öl wird versucht, auf Alternativen umzusteigen, etwa aus Norwegen. In Deutschland brachen im Juli auch die Exporte nach Russland um 56 Prozent auf eine Milliarde Euro ein. Damit liegt Russland auf Rang zwölf der wichtigsten Bestimmungsländer außerhalb der EU, vor Kriegsbeginn nahmen sie noch den fünften Platz ein.