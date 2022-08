Norwegen vervierfachte Einnahmen aus Gasexporten

Preise deutlich gestiegen

In Deutschland müssen Kunden und Kundinnen ab Herbst mit deutlich gestiegenen Gaspreisen rechnen. So sollen die Mehrkosten bei einem Haushalt mit Einfamilienhaus und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bei rund 484 Euro jährlich liegen. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer, welche die deutsche Regierung verhindern will. Russland habe seit Mitte Juni seine Gasimportmengen nach Deutschland in unberechenbarer Weise reudziert, damit eine künstliche Energieknappheit geschaffen und die Preise in die Höhe getrieben, teilte das Wirtschaftsministerium mit.