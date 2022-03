Russland-Ausstieg kostet OMV 1,8 Milliarden Euro

Bis 2050 will OMV ganz aus Öl- und Gasproduktion aussteigen

Noch ist Gas unverzichtbar, daher wird in das große Vorkommen im Schwarzen Meer investiert, ab 2027 soll es liefern. Es gibt aktuell aber keine Pipeline nach Österreich. Generell will der Konzern aber seine Öl- und Gasproduktion bis 2030 schon um 20 Prozent reduzieren, bis 2050 ganz aussteigen. „Emissionsärmer und nachhaltiger“, so lautet das Motto.