„Brutaler“ Pausenkniff lancierte 7:2-Comebacksieg

Mattsee und Gneis waren in der Vorsaison nicht unbedingt hauptverantwortlich für Hochglanz-Momente in der 2. Landesliga Nord, zierten das untere Tabellendrittel. In der neuen Spielzeit lieferte sich das Duo ein umso unterhaltsameres Duell. Mattsee-Trainer Bradaric war dabei das letzte Wort vorbehalten.