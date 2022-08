Auf Berger-Truppe wartet jetzt Duell mit Fellaini

„Hätte mir nie gedacht, dass es so gut läuft“

„Wir haben nun fünfmal in Folge gewonnen. Ich hätte mir nie gedacht, dass es so gut läuft“, jubelte Berger. Was den Ex-Bundesliga-Goalie besonders freut: „Wir haben erst sieben Gegentore in 13 Partien kassiert. Unser Österreich-Legionär Richi Windbichler hält hinten alles zusammen.“ Chengdu liegt in der 18er-Liga nun auf Rang sechs – was auch den Klub-Boss freut. Denn der hat für den Aufsteiger die Top 8 als End-Ziel ausgegeben.