Spektakulärer Helikopter-Crash endete glimpflich

Bei einem arg missglückten Landeversuch eines Helikopters am Freitagvormittag in Maloja/Isola im Gebiet der Schweizer Gemeinde Bregaglia (Kanton Graubünden) wurden drei Personen leicht verletzt. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten und der Kantonspolizei stand im Einsatz, auch um Umweltschäden zu verhindern.