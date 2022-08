Flugchaos: Nr. 1 der Welt in Fischlham ohne Skier

Bis zu 5000 Koffer blieben täglich am Frankfurter Flughafen einfach am Boden zurück, in München stapelte sich ein Berg von Gepäckstücken, die nicht zugeordnet werden konnten, die Delta Airlines flog mit einem Flugzeug vom Typ A330-200 statt mit Passagieren mit rund 1000 Koffer und Taschen von den USA nach London. Beispiele, die zeigen, wie chaotisch zuletzt die Bedingungen auf den Flughäfen der Welt waren und teilweise noch immer sind. „Es ist ein Wahnsinn, auch mein Sohn Dorien hatte zuletzt in Kanada tagelang auf sein Material gewartet“, sagt Wasserski-Grande-Dame Britta Grebe-Llewellyn, die heute und morgen in Fischlham bei den World Open die Weltelite zu Gast hat.