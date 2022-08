Jagdverbot für Turteltauben in Frankreich bleibt

Symbol des Glücks und der Liebe

Turteltauben sind darüber hinaus auch in Großbritannien sowie außerhalb Europas beispielsweise im Nahen und Mittleren Osten, in der Mongolei und im nördlichen Afrika verbreitet. In Mitteleuropa sind sie nur zwischen Mai und September, danach ziehen sie in ihre Überwinterungsgebiete. Die Vögel gelten als Symbol des Glücks und der Liebe, was sich beispielsweise an der Bezeichnung Turteltauben für frisch verliebte Menschen zeigt.