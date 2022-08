Dänemark zeigt EU neue Asylpolitik vor

Wenn Claes Nilas darüber referiert, wie sein 300-köpfiges Team in der dänischen Rückführungsagentur Asylwerbern die freiwillige Heimreise schmackhaft macht, dann klingt das so euphorisch, als würde ein Verkäufer Tupperware verscherbeln. Claes Nilas ist der Direktor der Return Agency. Er ist alles, nur nicht ausländerfeindlich. Aber zufrieden mit dem asylpolitischen Weg seines Landes. Und der ist ein knallharter. Mit dem Satz „Die Hälfte der Asylwerber in Europa ist in keiner Weise schutzbedürftig“, wirbelte Ex-Integrationsminister Mattias Tesfaye viel Staub auf.