Die Südautobahn wird zum Asyl-Korridor

Die A 2, also die Südautobahn, entwickelt sich immer mehr zu einem Korridor, entlang dem die Afghanen, Syrer, Pakistani oder andere innerhalb Österreichs verschoben werden. In Kärnten, etwa in Villach-Langauen, wurden heuer bereits 2044 Antragsteller aus dem Burgenland aufgenommen, in der Steiermark waren es sogar 2594. Zum Vergleich: Vorarlberg (50) und Tirol (89) liegen in dieser Statistik auf den beiden letzten Plätzen. Mit Bussen und vielfach mit Taxis werden die illegalen Einwanderer fast täglich auf die südlichen Bundesländer verteilt.