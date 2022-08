Kreml: Hyperschallraketen nach Kaliningrad verlegt

Russland hat drei mit Hyperschallraketen bestückte Kampfflugzeuge in seine Exklave Kaliningrad verlegt. Die Flugzeuge des Typs Mig-31I mit Kinschal-Raketen seien auf dem Stützpunkt Tschkalowsk in Kaliningrad stationiert worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag. Demnach bilden sie dort eine Kampfeinheit, die „rund um die Uhr einsatzbereit“ ist.