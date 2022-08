Alle neun Länderchefs stellen sich hinter VdB

In einem 20-sekündigen Video erklärte Peter Kaiser, Van der Bellen unterstützen zu wollen. In dem auf TikTok und Twitter veröffentlichten Video, das ihn am Neuen Platz in Klagenfurt zeigt, sagt Kaiser: „Ich bin auf dem Weg ins Rathaus, um meine Unterstützungserklärung für die Kandidatur von Alexander Van der Bellen abzugeben.“