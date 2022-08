Bischofsvikar hält „Flitterwochen“ für überzogen

Bernadette Lang sieht sich als „Braut Jesu“. Am Montag legte die 31-Jährige im Salzburger Dom das Gelübde ab, keusch, arm und gottgehorsam zu leben. Dann wurde sie zur „ewigen Jungfrau“ geweiht. Am Mittwoch brach sie zu einer „Hochzeitsreise“ nach Israel auf. Im Heiligen Land will die aus Kopfing gebürtige Theologin quasi „Flitterwochen“ feiern - und sich unter anderem drei Tage lang in ein Kloster zurückziehen.