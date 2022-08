St. Johanns Bürgermeister hat die Weichen gestellt

Neue Projekte des alten Bürgermeisters

In den vergangenen 20 Jahren ist in der Gemeinde viel passiert. Das Zentrum hat sich praktisch erneuert, rund um den Stadtkern hat sich viel getan. Das Gewerbegebiet im Norden etwa ist zum wichtigen Standort für Industriebetriebe geworden. Mitterer hat zuletzt noch einiges angeschoben: den Volksschul-Zubau an der Salzach, die Kinderbetreuungseinrichtung am ehemaligen Bundesforste-Areal – und die zukünftige Begegnungszone im Ort. Und für die Einfahrt ins Zentrum, etwa auf Höhe der Bezirkshauptmannschaft, wird gerade ein weiteres Wohn- und Büro-Ensemble geplant.