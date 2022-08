Mann bedrohte Ehefrau in Asylunterkunft mit Messer

Viele Vorfälle in Baden

In Asylquartieren in Baden kam es in den letzten Wochen zu vielen Vorfällen: Ein Mongole führte sich selbst eine stark blutende Kopfwunde zu und bedrohte Frau und Kinder. Zwei Tage später versuchte er, die Frau zu erwürgen. Auch gegen den Security wendete er Gewalt an. Für Angst unter den Bewohnern sorgte auch ein Amerikaner mit Drohungen und der Zerstörung diverser Einrichtungsgegenstände oder eine betrunkene Ukrainerin, die ihre Kinder schlug.