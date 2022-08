Brad Pitt: Schock-Details zu Ausraster enthüllt

Die Schauspielerin soll in ihrer Klage darauf gepocht haben, dass sie Einblick in den Ermittlungsbericht des FBI bekommt. Inzwischen wurden die Dokumente auch für die Medien freigegeben. Sie beginnen mit der Anzeige von Jolie gegen ihren Ex-Mann. Laut Jolie sei Pitt am 14. September 2016 bereits „wütend“ in den Privatjet gestiegen, der das Promi-Paar und seine sechs Kinder von Nizza nach Los Angeles chauffierte.