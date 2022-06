Pitt klagt Jolie wegen Weingut-Verkauf an Oligarch

Laut Pitt hatten er und Jolie sich geeinigt, dass es für einen Verkauf der Anteile das Okay des anderen benötigen würde. Im Juni 2021 habe Jolie dann das Scheidungsgericht informiert, dass sie einen ungenannten Interessenten hat, der ihren Anteil an dem Weingut erwerben will. Pitt bestand in seiner Antwort auf den Antrag darauf, dass er dem Verkauf nicht zustimmt, bis er sich eine Meinung über den Käufer gebildet hat. Jolie verkaufte dennoch an ein Unternehmen namens Tenute del Mondo.