Der nächste Pfarrer folgt dem Ruf der Liebe

„Gott wird an meiner Seite sein“

Deshalb erging seine Bitte an Bischof Wilhelm Krautwaschl, ihn von seiner Aufgabe als Provisor freizustellen und ab September ein Laisierungsverfahren einzuleiten. „Der Glaube ist mir wichtig. Gott wird auch in dieser schweren Phase an meiner Seite sein“, so der scheidende Priester, der sich stets bemüht habe, sein Bestes zu geben.