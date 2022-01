Kardinal: „Frau nicht im Regen stehen lassen“

Schwierige Zeiten, Austritte, leere Gotteshäuser und Co.

Mit knapp fünf Millionen Mitgliedern ist die katholische Kirche nach wie vor die größte Glaubensgemeinschaft des Landes. Kontinuierlich verliert sie ihre Schäfchen. 2020 traten 58.535 Personen aus. Im vergangenen Jahr waren es deutlich mehr. Die Bereitschaft der Menschen, sich dauerhaft an eine Organisation zu binden, geht auch an der Kirche nicht vorbei. Corona legt das Leben in den Pfarren zusätzlich lahm. So gibt es weniger Taufen, Kommunionsfeiern und Firmungen. Bei den Trauungen ist es um ein Drittel weniger als in „normalen“ Jahren. Die Gotteshäuser sind pandemiebedingt noch schlechter besucht als vorher.