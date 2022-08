Als Trainer ein Vulkan, als Sieger kein Feierbiest

Kühbauer:„1000 Rosen!“

Während Fans viel mehr Kühbauers „Flucht“ in die Kabine irritiert hatte. Der 51-Jährige später dazu: „Ich bin seit 13 Jahren Profitrainer, ich hab’ so etwas nie gemacht. Die Spieler verdienen sich das, darum brauch’ ich nicht mitfeiern. An die, die mir das übel nehmen, tausend Rosen. Weil entscheidend ist, wie’s dem LASK geht und nicht, ob ich mithüpf’!“ Und zum Sieg im Emotionskracher gegen seine Fußball-Liebe sagte der Trainer-Vulkan: „Es ist nicht so, dass es für mich eine Genugtuung ist!“