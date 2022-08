Das Land verneigte sich vor verdienten Tirolern

Mit einer Kranzniederlegung vor dem Andreas Hofer-Grab in der Hofkirche, einem Gottesdienst in der Jesuitenkirche und einem Festakt in der Innsbrucker Hofburg hat Tirol am Montag den „Hohen Frauentag“ begangen, wie Mariä Himmelfahrt hierzulande genannt wird. Dabei wurden 127 Verdienstmedaillen überreicht und 34 Personen für ihren Einsatz mit einer Lebensrettungsmedaille geehrt. Zudem wurde 15 Familien das Recht verliehen, ihre Höfe künftig als „Erbhof“ zu führen. 56 Personen wurde ein Verdienstkreuz überreicht.