Warum eine Hochzeit auch politisch ist

Klein, aber fein

Klein, dezent und heimlich lautet die perfekte Formel. Keine große Menükarte, keine Luxus-Gerichte. „In Krisenzeiten kann kein Politiker große Partys feiern“, so Kathrin Stainer-Hämmerle. So machten es auch EU-Kommissar Hahn und Ex-Vizekanzlerin Susanne Riess. Sie heirateten in kleiner Runde in Salzburg. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil trat nur im engsten Familienkreis vor den Traualtar. Das Fest wurde wegen der Pandemie gleich um zwei Jahre verschoben.