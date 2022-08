Defekte Öffi-Lifte und Rolltreppen als Ärgernis

Die „Krone“ fragte nach

Siehe da: Nur einen Tag später ging der defekte Aufzug wieder in Betrieb: „Das Problem in der Steuerung konnte behoben werden“, heiß es von der Pressestelle der Wiener Linien. Es kann also schnell gehen, tut es aber nicht immer. Zum Unmut der Fahrgäste, die vor allem in den Sommermonaten immer wieder vor Rolltreppen oder Liften stehen, die defekt sind oder gerade saniert werden. Aktuell sind das etwa Lifte bei der U2-Station Stadion oder U6 Gumpendorfer Straße betroffen.