Hotspot Karlsplatz: (K)a Hetz in da Hitz‘

„Wir verteilen nur Wasser und Schweißbänder“

Aber warum die Aktion gerade hier, mitten in der aufgeheizten City? „In den letzten Jahren wurde die Aktion am Karlsplatz sehr gut angenommen, da dieser zentral liegt und einfach erreicht werden kann“, meinen die Wiener Linien. All jene, die direkt aus dem Büro gekommen sind, konnten vor Ort ihre Businessschuhe gegen neue „Wiener Letten“-Badeschlapfen austauschen. Zeitgleich drehte eine unklimatisierte, menschenleere Oldtimer-Bim ihre Runden auf dem Ring. „Wir verteilen nur Wasser und Schweißbänder“, klärt der Mitarbeiter auf. Fahrgäste seien dabei leider nicht vorgesehen.