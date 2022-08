Mädchen in Freibad sexuell belästigt: Mann in Haft

„Über den Mann wurde die U-Haft verhängt“

Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, bestätigte diesen Vorfall. „Wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 33-jährigen Deutschen wegen Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Nach der Verdachtslage ist der Mann am 4. August einem Mädchen in die Umkleide gefolgt, hat es dort eingesperrt, an sich gedrückt und unsittlich berührt“, sagt Mayr, „die Polizei nahm den Mann noch im Schwimmbad fest. Über ihn wurde die U-Haft verhängt.“ Auch ein allfälliges weiteres Strafverfahren werde voraussichtlich in Innsbruck geführt.