Aktion gegen sexuelle Belästigung in Wiens Bädern

„Es geht darum, Sicherheitsgefühl zu vermitteln“

„In erster Linie geht es uns darum, den Badegästen ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, sowie um Kommunikation und Prävention“, sagte Christian Machart, stellvertretender Leiter des Laaerbergbades. First Responder sind in den Bädern schon in den vergangenen Jahren zum Einsatz gekommen, mit einem Schwerpunkt auf Kontrolle, Kommunikation und Deeskalation. Das Sicherheitspersonal wurde in Zusammenarbeit mit Polizei, Jugendvolksanwaltschaft und Securityfirmen geschult.