Potent wie ein Computer, ausdauernd wie ein Handy

Der US-Computerkonzern Apple präsentiert in seinem auch optisch überarbeiteten neuen Macbook Air die 2. Generation seiner hauseigenen M-Prozessoren mit ARM-Architektur wie in einem Smartphone. Schon die erste scheuchte die Rivalen AMD und Intel gehörig auf, die zweite soll noch mehr Power in einen äußerst sparsamen Chip pferchen. Wir haben den 1,24-Kilo-Laptop durch unseren Testparcours gejagt - und waren verblüfft.