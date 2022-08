Tochter fuhr nach Unfall mit gestohlenem Auto heim

Kaputtes Auto zurückgelassen

Die Tochter der Frau gab gegenüber den Polizisten schnell zu, dass sie den Wagen vor dem Bahnhof in Tarvis in Betrieb genommen hatte, weil sie zuvor mit dem Auto der Mutter einen Unfall mit Sachschaden verursacht hatte. Das kaputte Auto hatte sie zurückgelassen und im Bereich des Bahnhofes in Tarvis ein unversperrtes Auto entdeckt, bei dem auch noch der Schlüssel steckte.