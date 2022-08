Frontex schiebt neun Nigerianer aus Österreich ab

Im Rahmen einer von Deutschland organisierten Charterrückführung sind 33 nigerianische Staatsangehörige an die Behörden in Lagos übergeben worden, davon neun aus Österreich. Das meldete das Innenministerium am Donnerstag. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) hat demnach die Rückführung koordiniert.