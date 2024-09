Wer sitzt morgen in den neuen Containerklassen?

Unbehagen auch an anderen Schulen

Die Unruhe beschränkt sich jedoch nicht nur auf die MS Kagran. Auch in der Rittingergasse, wo ebenfalls Container aufgestellt wurden, herrscht Unsicherheit. Hier beunruhigt vor allem die fehlende Verkehrslösung Eltern und Anwohner gleichermaßen. Die Bedenken führten dazu, dass eine Petition ins Leben gerufen wurde, die inzwischen über 1000 Unterschriften zählt. Vorab hieß es zudem, dass nicht alle mobilen Klassenräume von Beginn an genutzt würden, doch auch in dieser Angelegenheit bleiben viele Details unklar.