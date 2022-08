Freistadt Rust geht mit gutem Beispiel voran

Die Freistadt Rust hat den Anfang gemacht: 11.000 Kubikmeter Schlamm konnten aus der Bucht in ein Absetzbecken abgesaugt werden. „90.000 Euro wurden in die Hand genommen. In Relation dazu, was der Schaden hätte sein können, ist das nichts“, sagt Bürgermeister Gerold Stagl. „Der Betrieb ist aufrecht, die Saison gerettet.“