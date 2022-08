Vor der Wahl: Allerwichtigste Frage ist geklärt

In der Nacht auf Donnerstag konnte ich endlich wieder einmal richtig entspannt ein- und sogar durchschlafen. Denn die Frage aller Fragen - zumindest für einige kleinkariert denkende Politiker sowie ein großformatiges Tagesblatt - wurde zuvor geklärt: Der Listenname „MATTLE - Anton Mattle Tiroler Volkspartei“ wird bei der Wahl am 25. September ganz oben stehen, wird nicht ans Ende verbannt. Wahrscheinlich haben viele Tausende Tirolerinnen und Tiroler ob dieser so weitreichenden, überlebenswichtigen Entscheidung mitgefiebert, mitgezittert und mitgeschwitzt, mitgebangt, wie denn die Landeswahlbehörde hier entscheidet.