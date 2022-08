Tirol: Muss ÖVP um Platz 1 auf Stimmzettel bangen?

Sitzung am kommenden Mittwoch

Er habe eine klare Rechtsmeinung zur „MATTLE“-Frage, so der Vorstand des Verfassungsdienstes. Ranacher wolle aber der Sitzung am Mittwochnachmittag, in der generell über die Reihung am Stimmzettel entschieden wird, nicht vorgreifen und diese daher nicht öffentlich kundtun. Entscheidend sei jedenfalls, eine „wertende Gesamtschau“ vorzunehmen. Bei der Frage, ob „MATTLE“ ident sei mit der ÖVP der Landtagswahl 2018, sei etwa zu ergründen, ob „personelle Kontinuität“ vorliege, ob es eine Übereinstimmung hinsichtlich der politischen Programme gebe sowie welche politische Partei hinter der Wählergruppe stehe.