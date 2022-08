In der Nachtschicht kam für Neumayer das Aus

Um 21:07 Uhr startete Qualifikant Lukas Neumayer (UTC Radstadt) am Mittwoch in seine Achtelfinalpartie beim ATP-90-Challenger in San Marino. Die Nachtschicht gegen den an Nummer acht gesetzten Matteo Arnaldi (21/ATP 204) war erst um 22.59 Uhr zu Ende – mit dem besseren Ende für den Italiener.