Mond wird zum Spielverderber für Sternderlgucker

Das Maximum wird für Samstag erwartet. Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde lassen sich am Himmel über Salzburg beobachten. Aber: In der Nacht davor ist Vollmond. Dadurch reduziert sich heuer die Sichtbarkeit der Sternschnuppen doch erheblich. „Der Mond ist wie ein Scheinwerfer“, sagt Helmut Windhager, Leiter der Vega-Sternwarte am Haunsberg.