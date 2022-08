Zwei Mädchen (12) wurden im Zug begrapscht

Um kurz vor 13 Uhr - also am helllichten Tag - sind am Montag zwei zwölfjährige Mädchen aus Deutschland am Bahnhof Bregenz in den Regionalzug eingestiegen, um mit diesem nach Lindau zu fahren. Auf Höhe des Reutiner Bahnhofs näherten sich den beiden Schülerinnen zwei unbekannte Männer.