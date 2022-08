Das waren die beliebtesten Babynamen im Jahr 2021

41.841 Mädchen wurden 2021 in Österreich geboren, 1,9 Prozent davon – also 795 Babys – wurden Marie genannt. Bei den 44.237 geborenen Buben wählten 1,8 Prozent der Eltern, also für 810 Babys, den Namen Paul. Bereits 2020 war Marie der Mädchenname Nummer 1, und auch die Jahre zuvor war er beliebt. 2009 stieg Marie in der Liste der zehn meistvergebenen Mädchenvornamen auf Platz 9 ein und wurde stets populärer, 2016 und 2017 schaffte es der Name auf das Treppchen mit Platz 3. Der Name Paul hingegen lässt sich seit 2012 jährlich in der Liste sehen, 2012 auf Platz 10, 2017 und 2019 auf Platz 2 und 2018 als Spitzenreiter.